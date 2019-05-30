30 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы в течение 2019 года планируют закупить систему распознавания лиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта под руководством Владимира Путина.
Новая система будет закуплена с помощью конкурса и охватит более 200 тысяч камер видеонаблюдения.
Собянин отметил, что ранее в качестве эксперимента система распознавания лиц была проверена с помощью видеонаблюдения в метро и видеокамер в подъездах. Кроме того, система распознавания лиц использовалась во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
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