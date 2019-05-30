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Город (Москва и область)     30.05.2019 15:45

Власти Москвы планируют в 2019 году закупить систему распознавания лиц

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Теги:  Москва  Сергей Собянин  Владимир Путин  видеонаблюдение  система распознавания лиц 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы в течение 2019 года планируют закупить систему распознавания лиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта под руководством Владимира Путина.

Новая система будет закуплена с помощью конкурса и охватит более 200 тысяч камер видеонаблюдения.

Собянин отметил, что ранее в качестве эксперимента система распознавания лиц была проверена с помощью видеонаблюдения в метро и видеокамер в подъездах. Кроме того, система распознавания лиц использовалась во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.


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Теги: 
Москва  Сергей Собянин  Владимир Путин  видеонаблюдение  система распознавания лиц 

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