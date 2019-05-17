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Город (Москва и область)     17.05.2019 08:45

Власти Москвы поддержат участие столичных дизайнеров в Парижской неделе моды

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Теги:  Парижская неделя моды 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены поддержать участие столичных дизайнеров в Парижской неделе моды 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Парижская Неделя моды — отличная возможность для московских дизайнеров заявить о себе. Город поддержит их и просубсидирует 100 процентов затрат на участие, поможет с логистикой и оснащением выставочного стенда», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина также сообщила, что прием заявок для участия в Парижской неделе моды пройдет с 20 мая по 17 июня. Результаты будут объявлены 1 июля.

Парижская неделя моды в текущем году пройдет с 23 сентября по 1 октября. Участники представят коллекции сезона весна-лето 2020 года.


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Теги: 
Парижская неделя моды 

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