17 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены поддержать участие столичных дизайнеров в Парижской неделе моды 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



«Парижская Неделя моды — отличная возможность для московских дизайнеров заявить о себе. Город поддержит их и просубсидирует 100 процентов затрат на участие, поможет с логистикой и оснащением выставочного стенда», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Сергунина также сообщила, что прием заявок для участия в Парижской неделе моды пройдет с 20 мая по 17 июня. Результаты будут объявлены 1 июля.



Парижская неделя моды в текущем году пройдет с 23 сентября по 1 октября. Участники представят коллекции сезона весна-лето 2020 года.