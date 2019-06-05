5 июня. Mossovetinfo.ru –Власти Москвы намерены вложить 3,7 миллиарда рублей на создание в городе инфраструктуры по раздельному сбору мусора, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
По словам Кульбачевского, к 2022 году инфраструктурой по раздельному сбору мусора будет охвачено 100% территории города.
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