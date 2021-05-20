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Город (Москва и область)     20.05.2021 14:21

Власти Москвы пояснили слова Раковой о финансовой ответственности для граждан, не следящих за здоровьем

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Теги:  Москва  здравоохранение  здоровье  Анастасия Ракова 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы не намерены штрафовать москвичей, которые не следят за своим здоровьем и не проходят диспансеризацию, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

В пресс-службе пояснили, что ни о каких штрафах речь не идет, выступление вице-мэра Анастасии Раковой в целом было посвящено тому, как городские власти стимулируют людей регулярно проверять состояние своего здоровья.

Также в пресс-службе уточнили, что под финансовой ответственностью граждан подразумевается возможное софинансирование гражданином расходов на возможное лечение, в случае если безответственное отношение к своему здоровью привело к тяжелым последствиям, требующих в ом числе серьезных финансовых ресурсов на лечение.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что граждане, которые систематически не следят за своим здоровьем, должны нести за это финансовую ответственность.

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Теги: 
Москва  здравоохранение  здоровье  Анастасия Ракова 

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