Власти Москвы предложили ввести финансовую ответственность для граждан, не следящих за здоровьем

20 мая. Mossovetinfo.ru — Граждане, которые систематически не следят за своим здоровьем, должны нести какую-то материальную ответственность, заявила в ходе «Московского онкологического форума» заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - заявила заммэра.



По словам Раковой, наложение ответственности на людей, которые систематически не следят за здоровьем, необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан.