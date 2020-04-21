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Город (Москва и область)     21.04.2020 09:23

Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

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Теги:  мошенники  коммунальщики  предупреждение 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве активизировались мошенники, выдающие себя за представителей коммунальных служб города, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Мошенники приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.

Бирбюков напомнил, что в условиях самоизоляции, проверки счетчиков и газового оборудования в Москве приостановлены, специалисты могут прийти только в экстренных случаях, по заявке граждан и в заранее оговоренное время.

Власти Москвы призывают горожан быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.


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Теги: 
мошенники  коммунальщики  предупреждение 

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