21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве активизировались мошенники, выдающие себя за представителей коммунальных служб города, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Мошенники приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.



Бирбюков напомнил, что в условиях самоизоляции, проверки счетчиков и газового оборудования в Москве приостановлены, специалисты могут прийти только в экстренных случаях, по заявке граждан и в заранее оговоренное время.



Власти Москвы призывают горожан быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.