Власти Москвы предупредили водителей о новой схеме мошенничества

24 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве возник новый вид мошенничества на доверчивых автомобилистах, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



Сообщается, что мошенники подходят к водителям эвакуированных автомобилей и предлагают «помочь» вернуть машину за деньги. При этом, они не имеют никакого отношения к службе эвакуации.



В результате доверчивых водителей просто подвозят до штрафстоянки, причем это обходится доверчивым водителям дороже, чем поездка на такси.



«Будьте бдительны и не верьте таким людям. Посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно очень просто самостоятельно», - говорится в сообщении.