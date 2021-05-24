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Город (Москва и область)     24.05.2021 17:14

Власти Москвы предупредили водителей о новой схеме мошенничества

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Теги:  мошенничество  эвакуация автомобилей  автомобили 

24 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве возник новый вид мошенничества на доверчивых автомобилистах, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

Сообщается, что мошенники подходят к водителям эвакуированных автомобилей и предлагают «помочь» вернуть машину за деньги. При этом, они не имеют никакого отношения к службе эвакуации.

В результате доверчивых водителей просто подвозят до штрафстоянки, причем это обходится доверчивым водителям дороже, чем поездка на такси.

«Будьте бдительны и не верьте таким людям. Посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно очень просто самостоятельно», - говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
мошенничество  эвакуация автомобилей  автомобили 

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