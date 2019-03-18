18 марта. Mossovetinfo.ru – Модернизация Боткинской больницы планируется продолжить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения больницы.



По словам Собянина, несмотря на то, что за последние годы больницу оснастили самым современным оборудованием, продолжение модернизации больницы необходимо, так как многие корпуса находятся в плохом состоянии. Собянин рассказал, что ремонт четырех корпусов будет закончен в ближайшие год-два, после чего будут отремонтированы еще шесть корпусов. В результате все корпуса и территория больницы будут приведены в надлежащее состояние.



Сэр Москвы подчеркнул, что Боткинская больница является крупнейшей в Москве, и работает в ней квалифицированный, опытный персонал. Больница оказывает все виды медицинской помощи.