Власти Москвы прокомментировали информацию об отмене школьных линеек 2 сентября

1 сентября. Mossoveinfo.ru – Школы сами принимают решение, проводить ли линейки в честь начала учебного года или нет, департамент образования в это не вмешивается. Об этом сообщил глава департамента Исаак Калина.



«Это не вопрос компетенции департамента. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться», - сказал Калина журналистам.



Ранее СМИ сообщили, что линейки во вторник, 2 сентября, в некоторых школах Москвы отменены.