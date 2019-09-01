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Город (Москва и область)     01.09.2019 17:29

Власти Москвы прокомментировали информацию об отмене школьных линеек 2 сентября

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Теги:  школы  дети  образование 

1 сентября. Mossoveinfo.ru – Школы сами принимают решение, проводить ли линейки в честь начала учебного года или нет, департамент образования в это не вмешивается. Об этом сообщил глава департамента Исаак Калина.

«Это не вопрос компетенции департамента. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться», - сказал Калина журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что линейки во вторник, 2 сентября, в некоторых школах Москвы отменены.

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Теги: 
школы  дети  образование 

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