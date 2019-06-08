8 июня. Mossovetinfo.ru – Вся поливомоечная техника Москвы выведена на улицы в связи с аномальной жарой, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Каждые два часа поливается дорожное покрытие, чтобы избежать нагревания асфальта и пластической деформации. Также проводится аэрация воздуха, когда струи поливомоечных машин направлены вверх.
Кроме того, усилен уход за зелеными насаждениями города, увеличены частота и норма полива деревьев и кустарников.
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