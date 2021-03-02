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Город (Москва и область)     02.03.2021 09:38

Власти Москвы рассказали о перспективах продления метро за МКАД

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Теги:  метро  строительство  МКАД  Рафик Загрутдинов 

2 марта. Mossovetinfo.ru – В долгосрочной перспективе радиальные линии московского метро могут быть продлены за МКАД, рассказа в интервью РИА Недвижимость глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, современные мегаполисы неизбежно растут, поэтому всегда встает вопрос о том, как доставлять людей с окраин в центральные районы.

Однако, сейчас на повестке дня завершение строительства Большой Кольцевой линии метро, которая должна разгрузить старую Кольцевую линию. После завершения строительства БКЛ можно будет думать о возможности продления действующих радиусов за МКАД.

Вместе с тем, глава Стройкомплекса Москвы напомнил, что уже есть четкие планы вывода ряда радиальных линий за МКАД. Это касается Троицкой линии метро, которая должна дойти вначале до Коммунарки, а затем и до Троицка, Люблинско- Дмитровской линии, которая дойдет до станции «Физтех», Сокольнической линии, которая будет продлена до станции «Новомосковская», а также Калининско-Солнцевской линии, которая пройдет до станций «Пыхтино» и «Внуково».

Что же касается строительства новых линий, то об этом, по словам Загрутдинова, пока рано говорить. Подобные планы должны быть увязаны с развитием Московских центральных диаметров и других видов общественного транспорта.

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Теги: 
метро  строительство  МКАД  Рафик Загрутдинов 

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