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Город (Москва и область)     28.12.2020 21:19

Власти Москвы рассказали о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

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Теги:  Новый год-2020  Новый год  кафе  рестораны  Алексей Немерюк  Немерюка 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Рестораны и кафе в Москве 31 декабря смогут работать для посетителей только до 23:00. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

В эфире телеканала «Россия 24» Немерюк также напомнил, что прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, но организованных массовых мероприятий не будет.

Ранее сообщалось, как будет работать транспорт в Москве в новогоднюю ночь.

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Карта места

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Теги: 
Новый год-2020  Новый год  кафе  рестораны  Алексей Немерюк  Немерюка 

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