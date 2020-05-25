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Город (Москва и область)     25.05.2020 09:32

Власти Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений

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Теги:  коронавирус  ограничения  снятие ограничений 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, о следующем этапе снятия ограничений в столице, сообщает РИА Новости.

По словам Ефимова, следующим этапом снятия ограничений будет возобновление непродовольственной торговли, после этого будет возобновлена работа сферы бытовых услуг.

Заммэра отметил, что непродовольственная торговля очень важна с точки зрения экономики: во-первых, в этой сфере задействовано большое количество людей, во-вторых, когда не работает этот сегмент торговли, падает производство, так как производителям невыгодно работать «на склад». В свою очередь это приводит к падению оборотных средств у производителей.

Что же касается сферы бытовых услуг, то, по словам Ефимова, в этой сфере традиционно занято большое количество малых предприятий, кроме того данная сфера оказывает большое влияние на комфорт жизни горожан.

С понедельника, 25 мая, в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы». Кроме того, частично возобновлена работа каршеринга.

В тоже время, остальная ограничения, введенные из-за коронавируса, продлены до 31 мая.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  снятие ограничений 

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