25 мая. Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, о следующем этапе снятия ограничений в столице, сообщает РИА Новости.



По словам Ефимова, следующим этапом снятия ограничений будет возобновление непродовольственной торговли, после этого будет возобновлена работа сферы бытовых услуг.



Заммэра отметил, что непродовольственная торговля очень важна с точки зрения экономики: во-первых, в этой сфере задействовано большое количество людей, во-вторых, когда не работает этот сегмент торговли, падает производство, так как производителям невыгодно работать «на склад». В свою очередь это приводит к падению оборотных средств у производителей.



Что же касается сферы бытовых услуг, то, по словам Ефимова, в этой сфере традиционно занято большое количество малых предприятий, кроме того данная сфера оказывает большое влияние на комфорт жизни горожан.



С понедельника, 25 мая, в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы». Кроме того, частично возобновлена работа каршеринга.



В тоже время, остальная ограничения, введенные из-за коронавируса, продлены до 31 мая.