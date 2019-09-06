6 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены усилить видеонаблюдение на массовых мероприятиях в столице, в том числе на общественно политических акциях, сообщают «Ведомости».



Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал IT-интегратору «Ситроникс» (входящему в АФК «Система») систему технического сопровождения массовых мероприятий. Кроме того, «Ситроникс» должен проверить нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения.



Как сообщил изданию заместитель главы ДИТ Александр Горбатько, раньше система видеонаблюдения на массовых мероприятиях использовалась лишь в особых случаях, например, во время празднования Дня города или Дня Победы. Теперь же система будет работать в ходе всех массовых мероприятий, кроме того, в систему внедрят технологию распознавания лиц.



Системы городского видеонаблюдения и сейчас используются в ходе массовых мероприятий, однако сейчас их использование хаотично, а видеопотоки не всегда транслируются онлайн. Кроме того, на массовых мероприятиях из-за большого количества людей и удаленности камер не всегда можно использовать систему распознавания лиц. Для того, чтобы усилить видеонаблюдение на массовых мероприятиях, и использовать систему распознавания лиц, необходимо увеличить количество задействованных камер.