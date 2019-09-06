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Город (Москва и область)     06.09.2019 08:52

Власти Москвы усилят видеонаблюдение на массовых мероприиятиях

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Теги:  видеонаблюдение  система распознавания лиц  массовые мероприятия 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены усилить видеонаблюдение на массовых мероприятиях в столице, в том числе на общественно политических акциях, сообщают «Ведомости».

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал IT-интегратору «Ситроникс» (входящему в АФК «Система») систему технического сопровождения массовых мероприятий. Кроме того, «Ситроникс» должен проверить нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения.

Как сообщил изданию заместитель главы ДИТ Александр Горбатько, раньше система видеонаблюдения на массовых мероприятиях использовалась лишь в особых случаях, например, во время празднования Дня города или Дня Победы. Теперь же система будет работать в ходе всех массовых мероприятий, кроме того, в систему внедрят технологию распознавания лиц.

Системы городского видеонаблюдения и сейчас используются в ходе массовых мероприятий, однако сейчас их использование хаотично, а видеопотоки не всегда транслируются онлайн. Кроме того, на массовых мероприятиях из-за большого количества людей и удаленности камер не всегда можно использовать систему распознавания лиц. Для того, чтобы усилить видеонаблюдение на массовых мероприятиях, и использовать систему распознавания лиц, необходимо увеличить количество задействованных камер.


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Теги: 
видеонаблюдение  система распознавания лиц  массовые мероприятия 

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