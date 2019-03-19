19 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Новые площадки расположены в четырех городских округах: две площадки в Юго-Восточном административном округе, и по одной в Северо-Восточном, Юго-Западном, Восточном и Южном административных округах. Сообщается, что строительство новых домах на утвержденных стартовых площадках позволит переселить около двух тысяч человек из девяти домов.



Таким образом, общее количество стартовых площадок по программе реновации в Москве составило 323. В общей сложности на них можно построить 4,666 миллиона квадратных метра жилья.