19 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Новые площадки расположены в четырех городских округах: две площадки в Юго-Восточном административном округе, и по одной в Северо-Восточном, Юго-Западном, Восточном и Южном административных округах. Сообщается, что строительство новых домах на утвержденных стартовых площадках позволит переселить около двух тысяч человек из девяти домов.
Таким образом, общее количество стартовых площадок по программе реновации в Москве составило 323. В общей сложности на них можно построить 4,666 миллиона квадратных метра жилья.
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