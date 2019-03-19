Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.03.2019 13:50

Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новые площадки расположены в четырех городских округах: две площадки в Юго-Восточном административном округе, и по одной в Северо-Восточном, Юго-Западном, Восточном и Южном административных округах. Сообщается, что строительство новых домах на утвержденных стартовых площадках позволит переселить около двух тысяч человек из девяти домов.

Таким образом, общее количество стартовых площадок по программе реновации в Москве составило 323. В общей сложности на них можно построить 4,666 миллиона квадратных метра жилья.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

14:28 В России Генеральный прокурор потребовал пересмотреть дела об экстремизме

13:50 Город (Москва и область) Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок по программе реновации

12:53 Происшествия Тело мужчины обнаружено на скамейке в центре Москвы

12:14 Общество Церемония прощания с Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов

11:33 Власть Госдума приняла закон о переводе торгов по приватизации в электронную форму

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru