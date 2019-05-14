14 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили проект планировки юго-западного участка Большой Кольцевой линии метрополитена от станции «Давыдково» до станции «Аминьевское шоссе», соответствующее постановление правительства столицы опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Юго-западный участок БКЛ будет иметь протяженность в 2,3 километра. На участке будет построена одна станция – «Давыдково». Станция будет иметь один вестибюль из которого можно будет выйти на обе стороны Аминьевского шоссе, а также на улицу Инициативная.



В районе строительства юго-западного участка БКЛ будет реорганизована и дорожно-транспортная сеть. Вдоль Аминьевского шоссе проявится боковой проезд для общественного транспорта с остановками возле станции метро, основной ход шоссе будет расширен за счет переходно-скоростных полос.