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Город (Москва и область)     14.05.2019 10:56

Власти Москвы утвердили проект планировки юго-западного участка БКЛ

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Теги:  БКЛ  строительство  Правительство Москвы 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили проект планировки юго-западного участка Большой Кольцевой линии метрополитена от станции «Давыдково» до станции «Аминьевское шоссе», соответствующее постановление правительства столицы опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Юго-западный участок БКЛ будет иметь протяженность в 2,3 километра. На участке будет построена одна станция – «Давыдково». Станция будет иметь один вестибюль из которого можно будет выйти на обе стороны Аминьевского шоссе, а также на улицу Инициативная.

В районе строительства юго-западного участка БКЛ будет реорганизована и дорожно-транспортная сеть. Вдоль Аминьевского шоссе проявится боковой проезд для общественного транспорта с остановками возле станции метро, основной ход шоссе будет расширен за счет переходно-скоростных полос.


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Теги: 
БКЛ  строительство  Правительство Москвы 

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