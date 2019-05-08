8 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили проект планировки западного участка Большой Кольцевой линии, соответствую постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Участок, протяженностью 6 километров, пройдет по территории 5 московских районов: Хорошёво-Мнёвники, Фили-Давыдково, Филёвский парк, Кунцево и Можайский. На нем будет расположено 3 станции: «Нижние Мневники», «Терехово» и «Можайская». Станции «Нижние Мневники» и «Терехово» будут расположены на территории Мневниковской поймы, а станция «Можайская» станет пересадочной на станции «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию «Кунцево» белорусского направления МЖД.
Строительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году.
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