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Город (Москва и область)     06.07.2021 17:17

Власти Москвы выплатят гранты 100 предприятиям общепита за вакцинацию сотрудников

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Теги:  Правительство Москвы  гранты  вакцинация 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Московские власти приняли решение поощрить предприятия общепита, которые первыми вакцинируют не менее 60% своих сотрудников, им будут выделены гранты, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Гранты получат первые 100 организаций, которые отчитаются о вакцинации 60% и более своих сотрудников. 50 грантов получат предприятия малого и среднего бизнеса, еще 50 грантов - иные субъекты предпринимательской деятельности.

Размер гранта составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предыдущий год, но не более 5 миллионов рублей.

Кроме того, гранты получат предприятия общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов. Они получат гранты на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ.

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Теги: 
Правительство Москвы  гранты  вакцинация 

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