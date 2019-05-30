30 мая. Mossovetinfo.ru – К началу купального сезона в Подмосковье подготовлено 208 пляжей и мест отдыха для воды, что на 8 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Дмитрия Пестова.



Сообщается, что новые зоны отдыха у воды появятся в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский и Лотошино.



Пестов отметил, что к официальным зонам отдыха у воды предъявляются высокие требования в части безопасности и благоустройства, на них оборудуют спасательные и медицинские пункты. Это позволяет избежать несчастных случаев с летальным исходом. За последние годы все подобные несчастные случаи в Подмосковье происходили только в тех местах, где купание запрещено.