30 мая. Mossovetinfo.ru – К началу купального сезона в Подмосковье подготовлено 208 пляжей и мест отдыха для воды, что на 8 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Сообщается, что новые зоны отдыха у воды появятся в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский и Лотошино.
Пестов отметил, что к официальным зонам отдыха у воды предъявляются высокие требования в части безопасности и благоустройства, на них оборудуют спасательные и медицинские пункты. Это позволяет избежать несчастных случаев с летальным исходом. За последние годы все подобные несчастные случаи в Подмосковье происходили только в тех местах, где купание запрещено.
11:43 Происшествия Мосгоруд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева
11:11 Город (Москва и область) Власти Подмосковья подготовили к купальному сезону 208 пляжей
10:37 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют 2 июня в связи со съемками фильма
10:27 Происшествия Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
10:09 Город (Москва и область) Более 570 семей переехали по программе реновации в Дмитровском районе и Бескудниково
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро