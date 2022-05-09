Где смотреть салют в Москве 9 мая 2022 года - список мест, схема

5 мая. (обновлено 9 мая) Mossovetinfo.ru – 9 мая 2022 года в Москве для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тыс. фейерверочных изделий, сообщает Минобороны.



В Москве праздничный салют начнется 9 мая в 22:00 и пройдет более чем на трех десятках площадок во всех административных округах столицы.



Список площадок в Москве, где планируется 9 мая 2022 года запустить салюты и фейерверки:

ЦАО:

Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9);

Спорткомплекс «Лужники» (Лужнецкая набережная);

Московский городской сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3);

Парк «Красногвардейские пруды» (Красногвардейские пруды);

Парк культуры и отдыха «Таганский» (Таганская улица, владения 40-42);

Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами);

Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана (Старая Басманная улица, владение 15а, строение 4).



СЗАО:

Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 50-70);

Ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5, на территории за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»).

ЗелАО: Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда).



САО: Парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 2б).



СВАО:

Лианозовский парк культуры и отдыха (Угличская улица, дом 13);

Парк «Яуза» (рядом с домом 43а на Енисейской улице);

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) (площадь между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной);

Парк «Чермянка» (район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда).



ВАО:

Парк культуры и отдыха «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1);

Перовский парк культуры и отдыха (улица Лазо, владение 7);

Измайловский парк культуры и отдыха (Аллея Большого Круга, дом 7;

Измайловский парк культуры и отдыха (территория городка имени Баумана).

ЮВАО: Парк Кузьминки: улица Заречье (площадка РОСТО).



ЮАО:

Парк культуры и отдыха «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);

Зона набережной Москвы-реки (район улицы Борисовские Пруды).



ЮЗАО:

Парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22);

Парк культуры и отдыха «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, дом 3);

Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда);

Район Обручевский (территория универсальной спортивной площадки).



ЗАО:

Улица Заречье, дом 3;

Парк Победы на Поклонной горе (аллея Партизан);

Парк Победы на Поклонной горе (на холме у входной площадки);

Около ГБУК города Москвы «КЦ “Рублево”» (улица Василия Ботылева, дом 43).



ТиНАО:

Городской округ Троицк (улица Физическая, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П. Н. Лебедева РАН);

Поселение Краснопахорское, рядом с парком Победы (улица Октябрьская, территория велотрека);

Городской округ Щербинка, рядом с МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» (улица Театральная, дом 1а);

Поселение Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на улице Юбилейной).



Обновлено. Справка ИА МОССОВЕТ. В прикрепленном файле, - КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ САЛЮТОВ (по данным сайта Минобороны РФ):