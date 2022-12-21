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Город (Москва и область)     21.12.2022 09:09

Во всех округах Москвы открылись елочные базары

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Теги:  Москва  елки  сосны  игрушки  Новый год  базар 

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Во всех округах Москвы открываются елочные базары, работать 240 базаров будут по 31 декабря включительно, сообщает столичная мэрия. Помимо елок, там разрешено продавать еще елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

Все базары имеют одинаковое оформление. Отмечается, что цены на продукцию практически не отличаются от цен прошлого года.

Места размещения елочных базаров можно посмотреть на портале открытых данных Правительства Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  елки  сосны  игрушки  Новый год  базар 

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