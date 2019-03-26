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Город (Москва и область)     26.03.2019 09:24

Водителей не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос до перевода на ежедневный режим

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Теги:  выделенные полосы  штрафы 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Водителей до 14 апреля не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос, которые с 14 апреля начнут работать в ежедневном режиме, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что с 14 апреля пять выделенных полос в Москве перейдут на ежедневный режим работы. До этого времени в выходные дни водители смогут ездить по ним не опасаясь получить штраф.


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Теги: 
выделенные полосы  штрафы 

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