26 марта. Mossovetinfo.ru – Водителей до 14 апреля не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос, которые с 14 апреля начнут работать в ежедневном режиме, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Ранее сообщалось, что с 14 апреля пять выделенных полос в Москве перейдут на ежедневный режим работы. До этого времени в выходные дни водители смогут ездить по ним не опасаясь получить штраф.