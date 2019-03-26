26 марта. Mossovetinfo.ru – Водителей до 14 апреля не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос, которые с 14 апреля начнут работать в ежедневном режиме, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что с 14 апреля пять выделенных полос в Москве перейдут на ежедневный режим работы. До этого времени в выходные дни водители смогут ездить по ним не опасаясь получить штраф.
10:02 Происшествия Московские спасатели вытащили из воды лыжника, провалившегося под лед
09:24 Город (Москва и область) Водителей не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос до перевода на ежедневный режим
09:18 Город (Москва и область) Генерал-майор ФСБ в отставке найден мертвым в московской квартире
08:57 В России Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
08:36 Город (Москва и область) Доходный дом Шугаевой постройки начала XX века признан памятником архитектуры
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта