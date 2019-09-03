3 сентября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» на своем официальном сайте опубликовало обращение к московским водителям с просьбой внимательнее выбирать места для парковки в дни подготовки и празднования Дня города.



В сообщении напоминается, что в связи с праздничными мероприятиями, движение по ряду улиц в Москве будет закрыто или ограничено, соответственно, в районах этих улиц будет ограничена возможность парковки.



Водителей просят заранее ознакомится с перечнем ограничений, учитывать эту информацию и оставлять автомобили только в тех местах, где парковка будет разрешена.