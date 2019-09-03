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Город (Москва и область)     03.09.2019 13:44

Водителей в Москве попросили внимательнее выбирать места для парковки в День города

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Теги:  День города  АМПП  парковка 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» на своем официальном сайте опубликовало обращение к московским водителям с просьбой внимательнее выбирать места для парковки в дни подготовки и празднования Дня города.

В сообщении напоминается, что в связи с праздничными мероприятиями, движение по ряду улиц в Москве будет закрыто или ограничено, соответственно, в районах этих улиц будет ограничена возможность парковки.

Водителей просят заранее ознакомится с перечнем ограничений, учитывать эту информацию и оставлять автомобили только в тех местах, где парковка будет разрешена.


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Карта места

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Теги: 
День города  АМПП  парковка 

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