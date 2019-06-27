27 июня. Mossovetinfo.ru – Чаще всего на московских парковках закрывают номера, пытаясь избежать оплаты парковки, водители автомобилей премиум-класса, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Сообщается, что с начала года на парковках было выявлено 1,7 тысячи автомобилей Mercedes и 1,6 тысячи автомобилей BMW, водители которых закрыли госномера посторонними предметами.



В пресс-службе отметили, что такие действия, не помогают водителям избежать штрафов за неоплаченную парковку. Пешие инспекторы освобождают закрытые номера от посторонних предметов и проверяют оплачена ли парковка. В случае неоплаты парковки водитель все равно получает штраф.