21 июня. Mossovetinfo.ru – Новая версия приложения «Парковки Москвы» позволяет исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
У новой версии приложения изменился дизайн, а также расширен функционал, оно уже доступно для обновления через App Store или Google Play. После установки обновления приложение будет отображаться как «Парковки 2».
В новой версии приложения появился пункт «Изменить завершенную парковку», с помощью которого можно в случае ошибки исправить госномер автомобиля, номер парковочной зоны, доплатить и изменить время завершения парковки, если забыл сделать это заранее. Исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить - только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.
После установки нового приложения, старую версию необходимо удалить, так как после авторизации в новой версии, старая перестанет работать. При этом баланс парковочного счете перенесется из старого приложения в новое автоматически. Кроме того, старое приложение больше недоступно для скачивания.
09:00 Город (Москва и область) СМИ сообщили о новой протечке в Тушинском тоннеле
08:43 Город (Москва и область) Водители в Москве смогут исправить ошибки при оплате парковки
08:14 Общество Жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве 21 июня
17:21 Город (Москва и область) В выпускных вечерах примут участие 55 тысяч московских школьников
16:38 В мире Евросоюз продлил до июня 2020 года пакет «крымских» санкций
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня
20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва