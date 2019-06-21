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Город (Москва и область)     21.06.2019 08:43

Водители в Москве смогут исправить ошибки при оплате парковки

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Теги:  парковки  мобильные приложения  оплата парковки 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Новая версия приложения «Парковки Москвы» позволяет исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

У новой версии приложения изменился дизайн, а также расширен функционал, оно уже доступно для обновления через App Store или Google Play. После установки обновления приложение будет отображаться как «Парковки 2».

В новой версии приложения появился пункт «Изменить завершенную парковку», с помощью которого можно в случае ошибки исправить госномер автомобиля, номер парковочной зоны, доплатить и изменить время завершения парковки, если забыл сделать это заранее. Исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить - только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.

После установки нового приложения, старую версию необходимо удалить, так как после авторизации в новой версии, старая перестанет работать. При этом баланс парковочного счете перенесется из старого приложения в новое автоматически. Кроме того, старое приложение больше недоступно для скачивания.


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Теги: 
парковки  мобильные приложения  оплата парковки 

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