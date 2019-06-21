21 июня. Mossovetinfo.ru – Новая версия приложения «Парковки Москвы» позволяет исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



У новой версии приложения изменился дизайн, а также расширен функционал, оно уже доступно для обновления через App Store или Google Play. После установки обновления приложение будет отображаться как «Парковки 2».



В новой версии приложения появился пункт «Изменить завершенную парковку», с помощью которого можно в случае ошибки исправить госномер автомобиля, номер парковочной зоны, доплатить и изменить время завершения парковки, если забыл сделать это заранее. Исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить - только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.



После установки нового приложения, старую версию необходимо удалить, так как после авторизации в новой версии, старая перестанет работать. При этом баланс парковочного счете перенесется из старого приложения в новое автоматически. Кроме того, старое приложение больше недоступно для скачивания.