8 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
В связи со строительством Некрасовской линии метро до 10 апреля закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим были запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты и изменена схема движения в прилегающих районах. Кроме того, на 30 светофорных объектах был изменен режим работы, чтобы обеспечить нормальное движение автобусов компенсирующих маршрутов.
В результате в районах закрытых станций наблюдаются затруднения движения. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Для поездок на юго-восток города рекомендуется пользоваться наземным общественным транспортом, в том числе компенсационными автобусами.
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