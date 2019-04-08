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Город (Москва и область)     08.04.2019 09:53

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Москвы

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Теги:  ограничение движения  организация движения  ЦОДД  предупреждение 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

В связи со строительством Некрасовской линии метро до 10 апреля закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим были запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты и изменена схема движения в прилегающих районах. Кроме того, на 30 светофорных объектах был изменен режим работы, чтобы обеспечить нормальное движение автобусов компенсирующих маршрутов.

В результате в районах закрытых станций наблюдаются затруднения движения. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Для поездок на юго-восток города рекомендуется пользоваться наземным общественным транспортом, в том числе компенсационными автобусами.


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Карта места

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Теги: 
ограничение движения  организация движения  ЦОДД  предупреждение 

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