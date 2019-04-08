8 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



В связи со строительством Некрасовской линии метро до 10 апреля закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим были запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты и изменена схема движения в прилегающих районах. Кроме того, на 30 светофорных объектах был изменен режим работы, чтобы обеспечить нормальное движение автобусов компенсирующих маршрутов.



В результате в районах закрытых станций наблюдаются затруднения движения. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Для поездок на юго-восток города рекомендуется пользоваться наземным общественным транспортом, в том числе компенсационными автобусами.