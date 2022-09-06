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Город (Москва и область)     06.09.2022 09:59

Волонтерский фестиваль пройдет в Парке Горького в рамках празднования 875-летия Москвы

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Теги:  День города  Парк Горького  фестивали  волонтеры 

5 сентября. Mossovetinfo.ru — В рамках празднования 875-летия Москвы 10 и 11 сентября в Парке Горького пройдет фестиваль «Город неравнодушных», посвященный волонтерству, благотворительности, спорту и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«В программе фестиваля — выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Благотворительные фонды подготовили лекции и тренинги для тех, кто хочет помогать. О своей работе расскажут представители более 80 социально ориентированных НКО», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках фестиваля пройдут спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставка обитателей приютов для животных, которых можно будет забрать домой.

Полная программа мероприятий опубликована на официальном сайте фестиваля.

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Карта места

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Теги: 
День города  Парк Горького  фестивали  волонтеры 

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