30 апреля. Mossovetinfo.ru – Волонтерам в Москве предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте и право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



По словам главы департамента Максима Ликсутова, волонтерам уже начали раздавать специальные карты «Тройка» для бесплатного проезда на общественном транспорте.



С 13 апреля право бесплатной парковки в Москве было предоставлено медикам. Кроме того, для проезда к местам работы медикам предоставлены бесплатные услуги такси.



Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за месяц волонтеры и соцработники, оказывающие помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции из-за коронавируса, выполнили 300 тысяч заявок от москвичей. Волонтеры и соцработники покупают и доставляют находящимся на карантине гражданам продукты и лекарства, выгуливают домашних животных.