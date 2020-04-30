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Город (Москва и область)     30.04.2020 17:23

Волонтеры в Москве смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и парковками

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Теги:  волонтеры  бесплатный проезд  парковка 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Волонтерам в Москве предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте и право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, волонтерам уже начали раздавать специальные карты «Тройка» для бесплатного проезда на общественном транспорте.

С 13 апреля право бесплатной парковки в Москве было предоставлено медикам. Кроме того, для проезда к местам работы медикам предоставлены бесплатные услуги такси.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за месяц волонтеры и соцработники, оказывающие помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции из-за коронавируса, выполнили 300 тысяч заявок от москвичей. Волонтеры и соцработники покупают и доставляют находящимся на карантине гражданам продукты и лекарства, выгуливают домашних животных.


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Карта места

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Теги: 
волонтеры  бесплатный проезд  парковка 

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