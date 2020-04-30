30 апреля. Mossovetinfo.ru – Волонтерам в Москве предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте и право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
По словам главы департамента Максима Ликсутова, волонтерам уже начали раздавать специальные карты «Тройка» для бесплатного проезда на общественном транспорте.
С 13 апреля право бесплатной парковки в Москве было предоставлено медикам. Кроме того, для проезда к местам работы медикам предоставлены бесплатные услуги такси.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за месяц волонтеры и соцработники, оказывающие помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции из-за коронавируса, выполнили 300 тысяч заявок от москвичей. Волонтеры и соцработники покупают и доставляют находящимся на карантине гражданам продукты и лекарства, выгуливают домашних животных.
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