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Город (Москва и область)     23.04.2020 14:55

Воробьев поручил создать в Подмосковье не менее 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

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Теги:  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  коечный фонд 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главврачами медучреждений Подмосковья поручил развернуть дополнительно 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев сообщил, что к концу месяца в Подмосковье будет развернуто около 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, однако новые койки довольно быстро заполняются. В связи с этим решено увеличить федеральный норматив – одна койка на тысячу человек – и продолжить работу по развертыванию новых коек. Также губернатор отметил, что растет потребность в использовании кислорода и аппаратов ИВЛ.

Помимо этого, Воробьев обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность медиков. По словам главы Подмосковья, в регионе создан достаточный запас средств индивидуальной защиты, однако важно, чтобы они не задерживались на складах, а поступали в медучреждения. Воробьев сообщил, что расход защитных костюмов ежедневно растет, если ранее было достаточно 6-7 тысяч костюмов, то теперь используется до 18 тысяч костюмов в сутки.

В Московской области на 23 апреля зафиксировано 7278 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 235 человек, скончались – 56 человек.


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Теги: 
Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  коечный фонд 

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