23 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главврачами медучреждений Подмосковья поручил развернуть дополнительно 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Воробьев сообщил, что к концу месяца в Подмосковье будет развернуто около 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, однако новые койки довольно быстро заполняются. В связи с этим решено увеличить федеральный норматив – одна койка на тысячу человек – и продолжить работу по развертыванию новых коек. Также губернатор отметил, что растет потребность в использовании кислорода и аппаратов ИВЛ.



Помимо этого, Воробьев обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность медиков. По словам главы Подмосковья, в регионе создан достаточный запас средств индивидуальной защиты, однако важно, чтобы они не задерживались на складах, а поступали в медучреждения. Воробьев сообщил, что расход защитных костюмов ежедневно растет, если ранее было достаточно 6-7 тысяч костюмов, то теперь используется до 18 тысяч костюмов в сутки.



В Московской области на 23 апреля зафиксировано 7278 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 235 человек, скончались – 56 человек.