17 сентября, Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен выдвинуть кандидатуру заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова на пост вице-губернатора, сообщает РИА Новости.



Кандидатуру Чупракова на пост вице-губернатора – главы администрации губернатора области, Воробьев намерен выдвинуть в четверг.

Михаил Кузнецов, который ранее занимал должность вице-губернатора, был назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).



Александр Чупраков с 2012 года возглавлял в правительстве Московской области министерство имущественных отношений, а с ноября того же года занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья.