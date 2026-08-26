Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание

3 сентября — Mossovetinfo.ru — Утром 3 сентября, около 10 часов, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде.



Воробьев сообщил: «За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде.



В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. Самое главное — по предварительной информации, никто не пострадал.



Сейчас рядом с жителями находятся все необходимые службы. После завершения работы специалисты оценят повреждения. Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь.



В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбиты окна. Сейчас проводится эвакуация жильцов.



В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание.



Пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах. Будем сообщать обо всех новых данных».



86 БПЛА, летевших на Москву сбито ПВО после полуночи до 10 утра 3 сентября. Об этом к 10 утра суммарно в семи сообщениях после полуночи сообщил мэр столицы России Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах, аккаунтах. Мэр отмечает, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также утром 3 сентября Минобороны РФ сообщило что за ночь 3 сентября над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 416 украинских БПЛА



«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 2 сентября т. г. до 08:00 мск 3 сентября т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - сообщило Минобороны РФ.



Фото (фрагмент) – губернатор Андрей Воробьев