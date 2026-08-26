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Город (Москва и область)     03.09.2026 10:33

Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание

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Теги:  Москва  Московская область  мэр  губернатор  Собянин  Воробьев  беспилотники  БПЛА  атака  ВСУ  СВО  Минобороны  ПВО  Наро-Фоминск  Одинцово  Можайск  Серпухове  Ступино  Луховицы  Егорьевск  Орехово-Зуево  Павловск Посад  Раменское  Сергиев Посад 

3 сентября — Mossovetinfo.ru — Утром 3 сентября, около 10 часов, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде.

Воробьев сообщил: «За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде.

В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. Самое главное — по предварительной информации, никто не пострадал.

Сейчас рядом с жителями находятся все необходимые службы. После завершения работы специалисты оценят повреждения. Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбиты окна. Сейчас проводится эвакуация жильцов.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание.

Пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах. Будем сообщать обо всех новых данных».

86 БПЛА, летевших на Москву сбито ПВО после полуночи до 10 утра 3 сентября. Об этом к 10 утра суммарно в семи сообщениях после полуночи сообщил мэр столицы России Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах, аккаунтах. Мэр отмечает, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также утром 3 сентября Минобороны РФ сообщило что за ночь 3 сентября над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 416 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 2 сентября т. г. до 08:00 мск 3 сентября т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - сообщило Минобороны РФ.

Фото (фрагмент) – губернатор Андрей Воробьев


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Теги: 
Москва  Московская область  мэр  губернатор  Собянин  Воробьев  беспилотники  БПЛА  атака  ВСУ  СВО  Минобороны  ПВО  Наро-Фоминск  Одинцово  Можайск  Серпухове  Ступино  Луховицы  Егорьевск  Орехово-Зуево  Павловск Посад  Раменское  Сергиев Посад 

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