 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     21.05.2021 21:10

Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  строительство 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Восемь новых станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, строительство восьми новых станций за пределами МКАД ведется на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов. Речь идет о станциях «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также о четырех станциях Троицкой линии.

В настоящее время за пределами МКАД расположены 29 станций московского метрополитена.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

21:09 В мире Илон Маск анонсировал появление Tesla в России

21:08 В России Названы самые популярные способы сбережений среди россиян

16:38 В России Памфилова: вероятность трехдневного голосования на выборах в Госдуму высока

16:30 Город (Москва и область) Прокуратура проверяет исполнение законодательства при обслуживании дома на Новинском бульваре

Актуальные материалы

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru