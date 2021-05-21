Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

21 мая. Mossovetinfo.ru — Восемь новых станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, строительство восьми новых станций за пределами МКАД ведется на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов. Речь идет о станциях «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также о четырех станциях Троицкой линии.



В настоящее время за пределами МКАД расположены 29 станций московского метрополитена.