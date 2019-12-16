16 декабря. Mossovetinfo.ru – На различных линиях московского метро начали работать восемь тематических поездов, посвященных Новому году, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Поезда, оформленные в стиле общегородской концепции празднования Нового года, вышли на Арбатско-Покровскую, Кольцевую, Серпуховско-Тимирязевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии.



Сообщается, что в новогодних поездах звучат объявления станций и поздравления пассажирам, записанные известными музыкантами и актерами. Среди тех, чьи голоса можно услышать в поездах метро Александр Розенбаум, Реаната Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Баста, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Владимир Крестовский и другие.



Позднее в метро начнет работу самый главный брендированный праздничный поезд типа «Еж-3», оформленный мерцающими гирляндами, еловыми ветвями, снежинками и красногрудыми снегирями. Этот поезд уже полюбился пассажирам благодаря своему яркому оформлению.



Впервые подобный тематический поезд, посвященный новогодним праздникам, появился в московском метро в 2016 году, и в связи с теплым приемом пассажиров, новогодние тематические поезда стали выходить на линии ежегодно.