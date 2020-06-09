9 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгортранс восстановил движение автобусов до городских кладбищ, временно приостановленное из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.
Сообщается, что восстанавливается движение автобуса №600 от метро «Теплый стан» до метро «Саларьево» с заездом к Хованскому кладбищу, автобуса № 723к от метро «Новокосино» до 20го Московского крематория, автобуса № 819 от улицы Академика Янгеля до Щербинского кладбища и автобуса № Д, который ходит по территории Домодедовского кладбища.
Временный порядок посещения московских кладбищ был введен указом мэра Москвы 9 апреля из-за распространения коронавируса.
С 9 июня в Москве началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. С графиком снятия ограничений можно ознакомиться здесь.
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