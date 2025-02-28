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Город (Москва и область)     04.03.2025 16:11

Воздух в Москве прогреется 7 марта до плюс 7–9 градусов

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Теги:  Москва  синоптик  Фобос  волна тепла  снег  снежный покров  гололед 

4 марта — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 7 марта, воздух в Москве прогреется до плюс 7–9 градусов и к концу текущей недели снежный покров растает из-за волны тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Леус сообщил, что «начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха в столице держится выше нулевой отметки» и «процессы таяния будут преобладать».

«К пятнице Москва вновь распрощается с снежным покровом. Поможет этому мощная волна тепла, которая начнется уже в четверг, а выйдет на максимум в последние три дня этой недели – ожидается, что днем термометры на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, будут показывать плюс 7–9 градусов», – написал Леус.

Синоптик синоптик отметил, что так же тепло будет и в понедельник, 10 марта, а затем температура будет понижаться.

«Ну а что же снег – предварительные прогнозы говорят о том, что в этом марте мы его еще увидим в столице, а произойдет это в начале второй половины марта», – также сообщил Леус.

Напомним, что 2 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц сообщил, что жителям столичного региона пока не стоит менять автомобильные шины с зимних на летние поскольку на этой неделе ожидаются слабоотрицательные показатели температуры местами будет гололед.

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Карта места

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Теги: 
Москва  синоптик  Фобос  волна тепла  снег  снежный покров  гололед 

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