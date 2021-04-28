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Город (Москва и область)     28.04.2021 10:50

Воздушное пространство вокруг аэропортов Москвы временно закроют 4, 7 и 9 мая

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Теги:  аэропорты  Парад Победы  перекрытие 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Воздушное пространство вокруг пяти московских аэропортов временно закроют 4, 7 и 9 мая в связи с репетициями и проведением воздушной части Парада Победы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Аэропорт Шереметьево будет закрыт с 10:40 до 11:05, Домодедово - с 10:55 до 11:20, Внуково - с 10:50 до 11:15, Раменское - с 10:55 до 11:20.

Все ограничения минимизированы по времени, в связи с этим существенных задержек прилетов и вылетов воздушных судов не прогнозируется.

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Карта места

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Теги: 
аэропорты  Парад Победы  перекрытие 

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