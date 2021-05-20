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Город (Москва и область)     20.05.2021 11:50

Возможность оплаты проезда банковскими картами запустили на МЦД

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Теги:  МЦД  оплата проезда  банковские карты 

20 мая. Mossovetinfo.ru — На маршрутах МЦД запустили возможность оплаты проезда банковскими картами, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Начался финальный этап тестирования системы оплаты проезда банковскими картами по МЦД, он продлится до 7 июля. На многих турникетах уже появились стикеры, сообщающие, что принимается оплата банковскими картами, а в дальнейшем оплатить проезд банковской картой можно будет в любом турникете на всех станциях МЦД.

Сообщается, что оплата проезда банковской картой возможна только в зоне МЦД, в дальних пригородах такой возможности не будет. Валидировать карту необходимо на входе и на выходе. Стоимость проезда по «Центральной» зоне составляет 46 рублей, в зону «Пригород» - 54 рубля.

С завершением внедрения сервиса на МЦД, возможность оплаты проезда банковской картой появится на всем общественном транспорте Москвы. При этом, система сама подберёт самый выгодный тариф, исходя из того, как часто, в каких зонах и на каком транспорте ездит человек. Помимо Москвы, подобная система в Европе есть только в Лондоне.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  оплата проезда  банковские карты 

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