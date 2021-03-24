Возраст молодых семей для выплат при рождении ребенка увеличен в Москве до 35 лет

24 марта. Mossovetinfo.ru — Мосгордума приняла решение увеличить возраст молодых семей, получающих выплаты по рождению ребенка, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Ранее выплату при рождении ребенка могли получать семьи, в которых оба супруга не старше 30 лет. Теперь этот возраст поднят до 35 лет.



За первого ребенка молодая семья получает выплату в размере 5 прожиточных минимумов (чуть более 102 тысяч рублей), за второго ребенка - семь прожиточных минимумов, за третьего и всех последующих - 10 прожиточных минимумов (более 200 тысяч рублей).