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Город (Москва и область)     03.06.2021 09:22

Врачи в Москве начнут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза

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Теги:  медицина  здравоохранение  компьютерная томография  искусственный интеллект 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Врачи-рентгенологи в Москве с июня начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для выявления признаков остеопороза на компьютерной томографии, сообщается на портале mos.ru.

Также эти алгоритмы будут использовать для выявления ишемической болезни сердца.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, применяемые технологии являются результатом планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас они позволяют проводить анализ исследований по четырем направлениям.

«До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу. Так, медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований», - заявила Ракова.

По словам Раковой, планируется, что до конца года алгоритмы искусственного интеллекта позволят определять эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию, диагностировать инсульты и злокачественные новообразования мозга, обнаруживать грыжи, диагностировать артроз и плоскостопия, выявлять другие заболевания.

Алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают снимок томографии раньше, чем его видит врач, и, если видит признаки заболевания, выделяет их цветом, чтобы врач их не пропустил.

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Карта места

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Теги: 
медицина  здравоохранение  компьютерная томография  искусственный интеллект 

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