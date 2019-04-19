19 апреля. Mossovetinfo.ru – Временная желтая разметка для военной техники появится на Тверской улице в преддверии Парада Победы на Красной площади сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.



Желтые линии будут являться ориентирами для колонн военной техники, которая примет участие в параде. Разметка будет наносится по ночам с 18 на 19 и с 19 на 20 апреля. Всего будет нанесено около 3 тысяч квадратных метров разметки общей протяженностью 18 километров. После парада в ночь с 10 на 11 мая временная разметка будет удалена.



Тренировки перед Парадом Победы, который пройдет 9 мая, начнутся с 29 апреля. Ночные тренировки пройдут 29 апреля и 4 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция. Всего в параде примет участие более 100 единиц военной техники.