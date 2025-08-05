Временно закроют движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы в течение воскресенья, 10 августа

10 августа — Mossovetinfo.ru — В течение воскресенья, 10 августа, будет временно закрыто движение для транспорта на ряде набережных и улиц в центре города в связи с проведением «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226, - сообщают Дептранс, ЦОДД.



«Движение закрыто:

— на улицах: Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года

— на центральных набережных

— на мостах: Карамышевский, Малый Устьинский, Астаховский

— на проспекте Маршала Жукова

— на Звенигородском шоссе», - говорится в сообщениях.



Также на участках временных перекрытий запрещена парковка до окончания соревнований.



На сайте правительства Москвы сообщается:



— с 06.00 до 11.30 закроют проезд по Северо-Западной хорде на участках улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения от дома 21 корпуса 1 до Крылатской улицы. С 06.00 до 14.00 перекроют движение по Крылатской улице - от дома 14 до улицы Нижние Мневники.

— с 06.00 до 23.30 будет запрещен проезд по улице Лужники от дома 24 строение 24 до Лужнецкой набережной. Ограничат движение и по Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной, по Фрунзенской набережной - от Лужнецкой до Пречистенской набережной.

— с 06.30 до 11.30 ограничения затронут улицу Нижние Мневники от дома 45 до Карамышевского моста, сам Карамышевский мост, а также улицу Народного Ополчения при движении в сторону проспекта Маршала Жукова - от Карамышевского моста до улицы Мневники. С 07.00 до 12.00 перекроют движение по проспекту Маршала Жукова в сторону центра от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мневники, по улице Мневники в сторону центра - от проспекта Маршала Жукова до Звенигородского шоссе.



С 07.30 до 17.30 закроют движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, а до 19.30 - по Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережным, а также по Астаховскому мосту и набережной Академика Туполева.