Временные ограничения на вход и выход в метро в центре Москвы возможны в пятницу, 29 сентября, из-за концерта

29 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение дня на станциях метро в центральной части Москвы возможны временные ограничения на вход и выход из-за проведения концерта на Красной площади, сообщает Дептранс, а также 29 сентября до 21:00 улицы Ильинка и Варварка будут закрыты для проезда.



"Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Предлагаем пополнить «Тройку» для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после концерта", - отмечается в сообщении.



Также Дептранс рекомендует автомобилистам "заранее планировать маршрут с учётом перекрытий" в связи с тем, что "29 сентября с 00:01 до 21:00 улицы Ильинка и Варварка будут закрыты для проезда. Это связано с проведением мероприятия".



По информации ЦОДД, вечером, 29 сентября, ожидается до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.



На Красной площади пройдет митинг-концерт в честь присоединения новых регионов.