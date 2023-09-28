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Город (Москва и область)     29.09.2023 11:26

Временные ограничения на вход и выход в метро в центре Москвы возможны в пятницу, 29 сентября, из-за концерта

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Теги:  метро  Москва  центр  ограничения  рекомендации  Дептранс  Красная площадь  концерт  митинг-концерт  Варварка  Ильинка  перекрытия 

29 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение дня на станциях метро в центральной части Москвы возможны временные ограничения на вход и выход из-за проведения концерта на Красной площади, сообщает Дептранс, а также 29 сентября до 21:00 улицы Ильинка и Варварка будут закрыты для проезда.

"Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.
Предлагаем пополнить «Тройку» для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после концерта", - отмечается в сообщении.

Также Дептранс рекомендует автомобилистам "заранее планировать маршрут с учётом перекрытий" в связи с тем, что "29 сентября с 00:01 до 21:00 улицы Ильинка и Варварка будут закрыты для проезда. Это связано с проведением мероприятия".

По информации ЦОДД, вечером, 29 сентября, ожидается до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

На Красной площади пройдет митинг-концерт в честь присоединения новых регионов.

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Карта места

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Теги: 
метро  Москва  центр  ограничения  рекомендации  Дептранс  Красная площадь  концерт  митинг-концерт  Варварка  Ильинка  перекрытия 

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