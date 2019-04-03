Другие материалы
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Город (Москва и область)
03.04.2019, 16:25
Некрасовскую линию метро планируют запустить в 2020 году
3 апреля. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро планируется полностью запустить в начале 2020 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ, сообщается на официальном порт...
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Город (Москва и область)
03.04.2019, 15:26
Временные «выделенки» будут организованы на время закрытия участка «сиреневой» ветки метро
3 апреля. Mossovetinfo.ru – Временные выделенные полосы будут организованы в нескольких районах Москвы в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии от станции «Пролетарская» до стан...
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Город (Москва и область)
03.04.2019, 14:10
Московские светофоры начали готовить к весенне-летнему сезону
3 апреля. Mossovetinfo.ru – Дорожные службы Москвы начали готовить к весенне-летнему сезону, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Работы по промывке и покраске свето...