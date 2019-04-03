3 апреля. Mossovetinfo.ru – Временные выделенные полосы будут организованы в нескольких районах Москвы в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии от станции «Пролетарская» до станции «Котельники», сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Временные «выделенки» будут работать на ежедневной основе в течение все времени закрытия участка метро и будут физически обособленны. Выделенные полосы пройдут по следующим улицам:



Улица Марксистская (от Марксистского переулка до Таганской площади), улица Таганская, Волгоградский проспект, улица Нижегородская, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект, Новорязанское шоссе (от МКАД до улицы Маршала Полубоярова), площадь Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до улицы Абельмановская) и улица Абельмановская (от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта).



Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метрополитена с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля изменится схема движения в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино.



Участок Таганско-Краснопресненской линии метро от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии метро.