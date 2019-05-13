13 мая. Mossovetinfo.ru – Время посещения московского Кремля изменится с 15 мая в связи с началом летнего сезона, сообщает центр по связям с общественностью ФСО России.
Зайти в Кремль с экскурсионными целями будет возможно с 09:30 до 17:00, а находится на территории Кремля можно будет до 18:00, говорится в сообщении. Такой режим работы продлится до 30 сентября.
В сообщении также отмечается, что по четвергам московский Кремль закрыт для посетителей.
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