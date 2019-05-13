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Город (Москва и область)     13.05.2019 13:55

Время посещения московского Кремля изменится с 15 мая в связи с началом летнего сезона

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Теги:  Московский Кремль  время работы  ФСО 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Время посещения московского Кремля изменится с 15 мая в связи с началом летнего сезона, сообщает центр по связям с общественностью ФСО России.

Зайти в Кремль с экскурсионными целями будет возможно с 09:30 до 17:00, а находится на территории Кремля можно будет до 18:00, говорится в сообщении. Такой режим работы продлится до 30 сентября.

В сообщении также отмечается, что по четвергам московский Кремль закрыт для посетителей.


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Теги: 
Московский Кремль  время работы  ФСО 

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