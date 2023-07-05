Все документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек - Мосгоризбирком

7 июля — Mossovetinfo.ru — Срок подачи документов в Мосгоризбирком на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы завершился до 18:00 7 июля и полный пакет документов на регистрацию подали пять человек — представители парламентских партий, — больше никто документы не сдал, сообщили в Мосгоризбиркоме.



Полный пакет документов подали:

Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;

Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;

Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;

Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;

Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.



Решение об их регистрации в качестве кандидатов будет приято в течение 10 дней.



Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

