Другие материалы
-
Город (Москва и область)
07.07.2023, 18:39
Все документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек - Мосгоризбирком
7 июля — Mossovetinfo.ru — Срок подачи документов в Мосгоризбирком на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы ...
-
Город (Москва и область)
05.07.2023, 13:21
Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы
5 июля — Mossovetinfo.ru — Нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоу...
-
Город (Москва и область)
05.07.2023, 07:27
До 30 градусов тепла ожидаются в Москве и области 5 июля
5 июля — Mossovetinfo.ru — До 30 градусов тепла,переменная облачность, дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в среду,...