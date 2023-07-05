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Город (Москва и область)     07.07.2023 18:39

Все документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек - Мосгоризбирком

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7 июля — Mossovetinfo.ru — Срок подачи документов в Мосгоризбирком на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы завершился  до 18:00 7 июля и полный пакет документов на регистрацию подали пять человек — представители парламентских партий, — больше никто документы не сдал, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Полный пакет документов подали:
Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;
Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;
Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;
Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;
Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.

Решение об их регистрации в качестве кандидатов будет приято в течение 10 дней.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

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Теги: 
выборы мэра Москвы  выборы мэра  Москва  выборы  выборы мэра Москвы 2023  10 сентября  кандидаты  Гусев Дмитрий  Даванков Владислав  Зюганов Леонид  Собянин Сергей  Чернышов Борис  Мосгоризбирком 

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