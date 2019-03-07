7 марта. Mossovetinfo.ru – Все городские службы переведены на усиленный режим работы до 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в круглосуточном режиме будут нести дежурство около 12 тысяч работников коммунальных служб. Для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации будут дежурить аварийно-восстановительные бригады комплекса городского хозяйства. Под особый контроль взяты состояние дорог и тротуаров, пешеходные зоны и городские площади. Дорожно-тропиночная сеть в городских парках будет дополнительно обработана гранитной крошкой.



Бирюков отметил, что несмотря на неблагоприятный метеорологический прогноз на предстоящие праздники, перед комплексом городского хозяйства поставлена задача обеспечить бесперебойную работу всех городских систем, а также обеспечить комфортные и безопасные условия отдыха москвичей в праздничные дни.