Все муляжи камер в Москве заменят на рабочие комплексы фотовидеофиксации

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Все муляжи камер в Москве будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации в 2020 году. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



В ЦОДД отметили, что сейчас в Москве установлены 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.