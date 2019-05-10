10 мая. Mossovetinfo.ru – Все ограничения движения в Москве сняты. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Некоторые улицы в Москве были перекрыты 9 мая в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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