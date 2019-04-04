4 апреля. Mossovetinfo.ru – Все ограничения для движения транспорта, действовавшие в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское, сняты, в связи с досрочным открытием участка Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии, закрытый в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии метро, открылся раньше срока. Первоначально планировалось, что участок от «Бульвар Рокоссовского» до «Комсомольской» будет закрыт до 6 апреля, однако в результате все работы были завершены раньше и закрытые станции приняли пассажиров уже сегодня.