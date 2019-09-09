9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве восстановлено движение транспорта по всем улицам, которые были перекрыты в связи с подготовкой и проведением празднования Дня города, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, для движения транспорта были закрыты улица Тверская и ряд прилегающих переулков, улицы Моховая, Охотный ряд, проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.



В настоящее время все ограничения сняты.